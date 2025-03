SERGEI METLEV Eesti läks täna vene küsimuses otsustavale täispangale

Kolme aasta jooksul Eestis tehtu tekitab pettumust seda rohkem, mida tugevam on inimesel ettekujutus Venemaast kui kallist ajaloolisest isamaast, millele peab kaasa elama ja mida Lääs kohtleb justkui valesti. Mida nõrgem on nimetatud riiklik-kultuuriline side ja mida tugevam on mentaalne kohaolu Eesti ühiskonnas, seda vähem tunneb Eestis elav venelane end selles olukorras ohvrina ja võib isegi Eesti riigi samme mõista või toetada.

Oluline on, et erakondade ja riigi esindajad raiuks endale teadvusse, et sõbralikult neutraalseid või siis selgelt eestimeelseid venekeelseid inimesi ei tohi pealiskaudsuste tõttu ainult nende päritolu alusel eemale tõrjuda. Tehkem vahet – vene kogukonda ei ole olemas, see on ülikirju grupp, kus on vaateid seinast seina.

Leidub ka neid, kes lihtsalt ei hooli poliitilisest elust – nad on valmis elama ükskõik millise poliitilise korra tingimustes. Poliitiline lodevus, küünilisus ja käega löömine on üks põhjuseid, miks need sammud pole põhjustanud kohalike venelaste seas tõsiseltvõetavat protesti. Pluss loomulikult hirm, et selle eest võib saada Vene agressiooni toetaja sildi, mis paraku osutub mõnikord õigustatuks (meenutagem Aivo Petersoni tegevust).

Uus ja võimsam paralleelne reaalsus