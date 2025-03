Ülle Sillasoo Tuuleparkide rajamise peamine probleem

Õppekava järgi koostatud raamat oleks samas hea abimaterjal ka alustavale poliitikule, kelle ettevalmistus on teine, kuid peab oluliste otsuste tegemisel kaasa rääkima. Poliitikute seas ei ole palju loodusteadusliku taustaga inimesi. Enamik vaidlusi käib tunnetuslikel alustel, mis on samas oluline – inimene on elusolend, ta tunneb ja mõtleb.

Jätkusuutliku arengu põhimõtteid on mitmeid, kuid nagu pere eelarves, nii ka loodusvarade majandamisel võiks lähtuda sellest, et me ei peaks ühtegi ressurssi või energialiiki kasutama rohkem, kui meil seda vaja on. Kui harjume raiskama, on koomale tõmmata vaevaline. Eesti selle aasta globaalse ületarbimise ehk ökoloogilise võla päev oli 4. märtsil; selleks päevaks oli Eesti ära kulutanud tänavuse aasta loodusvarad ning ülejäänud osa aastast elame ökoloogilises defitsiidis.