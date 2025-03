MART KULDKEPP USA juhtkonna siseringivestlus paljastas tegeliku hoiaku Euroopa suhtes

Rahvusvahelised suhted ja inimsuhted on sarnased muu hulgas selle poolest, et külmalt kalkuleeritud huvide kõrval on mõlemas oluline koht ka emotsioonidel, mille seas on omakorda esikohal lojaalsus ja usaldus, kirjutab ajaloolane ja kolumnist Mart Kuldkepp.