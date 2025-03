JEREMY CLARKSON Meeldetuletus Tesla juhtidele: ma hoiatasin teid 17 aastat tagasi

Elon Muskil ja mul on oma ajalugu. 2008. aastal andsin ühele tema varajastest autodest Top Gearis karmi, kuid õiglase hinnangu. Ma ütlesin, et see on ebausaldusväärne – mida ta oligi; et see on naeruväärselt kallis – mida ta ka oli; ja et kuna see kaalub rohkem kui enamik, siis see ei ole eriti hästi juhitav. Mida ta ka ei olnud. Musk vihastas selle peale ja kaebas meid laimamise eest kohtusse, väites, et mul on midagi elektriautode vastu ja et ma olin selle jutu enne valmis kirjutanud, kui olin üldse autosse istunud.