Ukraina kaitseministri teatas, et USA ja Ukraina sõlmisid kokkuleppe et tagada tsiviillaevanduse ohutus Mustal merel. Ukraina kaitseminister rõhutas, et Venemaa sõjalaevad peavad jääma Musta mere idasoasse ja juhul kui need liiguvad lääne poole, loeb Ukraina seda kokkuleppe rikkumiseks ning sõjaliseks ohuks. On ka täiesti loomulik, et Ukraina ei nõustu lihtsalt niisama, et Venemaa laevad naasevad Krimmi ja hakkavad ahistama Ukraina positsioone Maosaarel ja mujal.