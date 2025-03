JUHTKIRI Getostamise plaani naasmine

Ühesõnaga, sellises mahus kvoodi suurendamine ei ole hea plaan ning meid ei peaks muutma rõõmsamaks ka mantrana korratav jutt, et tegemist on oskustöölistega. Praktika on näidanud, et Eesti riigi teenustel – näiteks haridussüsteemil – on sisserändajate vastuvõtupiir, mille ületamise puhul langeb teenuse kvaliteet hüppeliselt. Kas meil on olemas vastavad analüüsid ning kas sisserändest kasu saavad ettevõtted oleksid valmis panustama kaasnevatesse kuludesse? Nagu ütles vanarahvas: üheksa korda mõõda, üks kord lõika.