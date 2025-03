EVELYN KALDOJA Äratus sisemisele Elon Muskile

Kahjuks pead aga mõnikord kriitikaga nörritama neid, kelle osas hoiaksid pigem suu kinni, sest nad ei ole läbivalt halvad ja sul pole just mugav neile homme mingit muud asja ajades silma vaadata. Järgnevat olen endas kinni hoidnud mitu aastat, kuid viimased paar nädalat juba nii jõuga, et enam ei jaksa.

Kallis välisministeerium, ehk oleks aeg tõmmata kokku tegevus ettevõtmises, mida nimetate meediavabaduse koalitsiooniks? Ajakirjanikuna pean ma väga oluliseks meediavabaduse kaitsmist kogu ilmas, aga sellel algatusel pole antud küsimuses mingit relevantsust. Iga lennupilet, töötund, konverentsitehnika rent, tass kohvi ja ahjulõhe tükk temaatilisel üritusel on lihtsalt maksumaksja raha põletamine küsimusele, milles teil on null kompetentsi, mis kuulub riigi poolelt pigem teiste töövaldkonda ning mille jaoks on olemas asja tuuma mõistvad valitsusvälised organisatsioonid. Teie käes muutub see tõsine probleemistik sihituks lobaks.