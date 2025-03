Kui mõnel juhul on väidetud, et Eesti 200 tugevdab valitsusse püsima jäämisega oma positsioone, siis ministriportfellide jaotus näitab vastupidist. Veelgi enam, paljastunud on järjekordne parteiline lehmakauplemine, mille tulemusel oleme saanud uue poliitilise rahaühiku: üks Terras.