Minu jaoks suurima üllatusena on projekt saanud valdavalt toetava ja kaasa mõtleva tagasiside. TI-Hüpe kõnetab ja aktiveerib väga paljusid inimesi. On esitatud ka murelikke küsimusi, eelkõige seoses noorte süveneva nutisõltuvuse ja väheneva eesti keele oskusega. Ühes küsimuses on aga pea kõik kaasarääkijad samal seisukohal – tehisintellekt (TI) on meid kõiki mõjutav olevik, mitte enam tulevik.