Postimehe videopodcastis on saatejuht Mart Normeti külaliseks endine kaitseväe juhataja, kindral Martin Herem. Sõjaväelasele omase otsekohesusega kujutab kindral Herem Eesti tulevikku üsna tumedates toonides. «Sisimas me võibolla arvame, et sõda ei tule, aga kui me nii jätkame, siis tuleb,» ütleb ta.