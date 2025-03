Venemaa poolt vaadates on esimeseks probleemiks see, et «sõjalise eripoeratsiooni» eesmärgid ei ole saavutatud. Ukraina ei ole vallutatud, ega sunnitud rahule. Sõjaline tugevus on Ukrainas kasvanud erinevalt varasemast eesmärgist. Mõistagi on Venemaa jaoks probleem, et Ukraina ei ole nende vaatest riik. Ukrainat on alati püütud näidata ebaõnnestunud riigina ja allutada Moskva kontrollile. Kuidas leppida kokku kellegagi, keda sa ei pea endaga samaväärseks?