Paraku on aga Eestis kujunenud olukord, kus põllumajandustootjate arv väheneb iga aastaga ning samal ajal kasvab alles jäänud tootjate maakasutuse pindala. See tähendab, et põllumajandusmaa koondub järjest väiksema arvu tootjate kätte.