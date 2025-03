Viies lõik

Kui Eesti 2004. aastal NATO liikmeks sai, püüdsid valitsus ja meedia jätta mulje, et nüüd on Eesti lõplikult kaitstud oma ajaloolise vaenlase, Venemaa, vastu. Rõhutati, et lepingu viies artikkel – «üks kõigi, kõik ühe eest» – on raudkindel julgeolekugarantii ning et Venemaa ei julge iialgi enam Eestit ähvardada.