Läbirääkimiste laialitõmbamine paistab olevat Moskva ja Washingtoni ühishuvi. Et see on venelaste huvi, sellele viitavad mitmed Ukraina luureallikad. Väidetavalt on käimas mitmed ulatuslikud USA-Venemaa infrastruktuuri arutelud, kirjutab USA-Venemaa-Ukraina kõnelustest riigikogu liige Eerik-Niiles Kross (Reformierakond).