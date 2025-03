Kaitseväe oluline osa on ajateenistus. Selle kõrval vabatahtlikud organisatsioonid Kaitseliit, Naiskodukaitse, Kodutütred ja Noored Kotkad. Poola peaminister Donald Tusk on öelnud, et alates 2027. aastast soovib Poola riik anda sõjalise väljaõppe 100 000 inimesele aastas. Eesti proportsioone arvestades oleks see ligi 3800 inimest aastas. See tähendab, et Poola alles pürgib tasemele, kus Eesti kohustusliku ajateenistusega juba praegu on ja sellel lisanduvad aktiivsed kaitseliitlased. Reservväe ja vabatahtlike kaasamine on oluline. Eestit rünnates peab vaenlane arvestama, et vastupanu võib tulla igast põõsast.