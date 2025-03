RAINER SAKS USA kergitas rahuprotsessilt saladuseloori

Waltz kõneles, et vaherahuni soovitakse jõuda järk järgult uusi piiranguid jõustades. Alustada tuleks energeetika süsteemide ründamise lõpetamisega. Venemaa meedia üritab (Witkoffi abiga) keerutada narratiivi, et otsus lõpetada energeetika süsteemide ründamine tehti kohe peale Venemaa ja USA presidendi telefoni kõnet ja Ukraina rikub seda lepet. Venemaa käitumisest on aimata, et neile valmistavad Ukraina droonirünnakud tõsiseid probleeme.