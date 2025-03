JUHTKIRI Valitsuse vanad vankrid

Näiliselt suur muutus on kliimaministeeriumi ümbernimetamine. Kõigepealt Kristen Michali ja seejärel Yoko Alendri juhitud ministeeriumi, mille kantsleriks oli praegune riigisekretär Keit Kasemets, selle nimega enam pole. Seni seda nime kandnud struktuuri etteotsa saab Reformierakonna esindajana energeetika- ja keskkonnaministri tiitlit kandev Andres Sutt. Tegemist on kogenud inimesega ja tema lisandumine valitsusse on kindlasti hea.

Samas seisab Suti ees herakleslik ülesanne. Eesti energeetikas on juba palju aastaid langetatud otsuseid vildakatel põhjustel. Selles valdkonnas tuleb tegevus viia tagasi ratsionaalsetele alustele, et meil oleks nähtavas tulevikus tagatud elektrivarustus. Aga kui ministeeriumi nimemuutusega ei kaasne struktuurimuutust, siis ei muutu ju tegelikult midagi.

Teiste uute ministrite kohta on esmapilgul keeruline kuigi palju arvata. Taristuministriks pakkus Reformierakond mitmekesise kogemusega Kuldar Leisi, kes on tegutsenud ettevõtluses ja juhatanud Tartu kultuuripealinna sihtasutust. Saame näha, kuidas tal poliitikas käsi käib.

Sotsiaalministriks saab reformierakondlasest perearst Karmen Joller, kelle väljaütlemised koroonakriisi ajal ja hiljem on olnud reljeefsed, kuid kohati vastandlikud.

Eesti 200 poolt lisandub valitsusse kaks uut ministrit. Siseministriks saab omaaegne ajakirjanik Igor Taro, kes on olnud ka Põlva maavanem. Regionaal- ja põllumajandusministriks on esitatud Hendrik Terras, kelle puhul on ehk kõige küsitavam, milline seos tal oma ministriametiga täpselt on.

Seega jätkab lisaks peaministrile veel seitse senise valitsuse ministrit. Ametisse jääb ka relvahangetega venitamise pärast kriitikat saanud kaitseminister Hanno Pevkur. See otsus vajaks avalikku selgitust, kas nii kaitseministeeriumi ekskantsleri Kusti Salmi kui ka kaitseväe eelmise juhataja Martin Heremi etteheited on korralikult läbi arutatud ja kas nende põhjal on tehtud vajalikud järeldused.

Kui üle pooled ministrid jätkavad samadel ametikohtadel, pole mõtet rääkida põhjalikust valitsuseremondist. Pigem jätkub sama poliitika ja sama sõit, parafraseerides Villu Reiljanit, vanade vankritega.