Aleksander Laane Kas suitsetajad on unustatud?

Just nii on üritatud sulgeda peatükki, mis räägib sigarettide suitsetamisest ja sellega seotud tervise- ja ravikulude vähendamisest. Eesti inimeste surmapõhjus number üks on südame- ja veresoonkonna haigused. Tõusuteel on diabeet ja erinevad vähivormid. Liiga paljudel juhtudel on nende ühel või teisel moel taganttõukajaks või ka otseseks põhjuseks sigaretid. Näiteks 27 protsenti vähijuhtumitest on tingitud suitsetamisest. Ma arvan, et me ei peaks sellest tõsiasjast mööda vaatama. Veebilehe tobaccoatlas.org andmetel maksab sigaretisuitsetamine meile kõigile lisaks kaotatud pereliikmetele 582 miljonit eurot aastas. Vaatamata sellele, et meetmed on nagu juba paigas...