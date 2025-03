Meedia argumendid pingeridade avaldamisel on ärihuvist lähtuvad – need huvitavad lugejaid, tekitavadki tormi. Ametnike seisukoht on samuti arusaadav – haridussüsteem peab olema läbipaistev. Küsimus on aga hoopis selles, kas riigieksamite keskmised on üldse usaldusväärne mõõdik koolide kvaliteedi hindamisel? Kas koolide pingeritta seadmine aitab meie haridussüsteemil ja ühiskonnal soovitud suunas areneda?