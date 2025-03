URMAS REINSALU Miks Eesti uus valitsus on kehvapoolne?

Samad mehed ja naised, kes on teinud viimase kahe aasta jooksul loendamatuid valestarte, deklareerivad, et pärast kahte aastat juhtimist istuvad nad kaheks kuuks maha, et paika panna, kuidas juhtida (irooniana suutis Michali valitsus pärast juulis moodustumist kinnitada tööplaani alles jaanuaris, nüüd minnakse samal staadionil uuele ringile), kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu,