MARJA-LIISA VEISER Hooldereform on läbi kukkunud – kuidas seda parandada?

Seetõttu peavad riik ja omavalitsused suunama oma peamise tähelepanu koduteenuste arendamisele ja kättesaadavuse parandamisele. Ka enamiku eakate esmaseks eelistuseks pole hooldekodu koht, vaid soov elada turvaliselt oma kodus. Koduteenuste eesmärk on tagada inimese iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes, kes ilma kõrvalabita toime ei tuleks ning hooldekodus elamine jääks viimaseks võimaluseks. Riigil ja omavalitsustel tuleb sotsiaalpoliitikat reformida ja rahastada eeskätt nii, et perekond on see esmatasand, kes aitab ja abistab oma lähedasi. Sellise rõhuasetusega sotsiaalpoliitika on ühtlasi ühiskonnale tervikuna ka kõige mõistlikum ning odavam lahendus.