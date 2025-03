Venemaa diktaator Vladimir Putin ei ole kunagi varjanud oma soovi taastada Vene kommunistliku impeeriumi «hiilgus». Tema unistus pole lihtsalt nostalgia, see on ohtlik maailmavaade, mille keskmes on idee, et Venemaal on ajalooline õigus domineerida rahvaste üle, kes olid kunagi Stalini röövlivägede ikestatud.