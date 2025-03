IVAN MAKAROV Ära hüüa hunti, ära kiru Eestit!

Ingrid Varik postitas äsja FBs uuesti aastataguse uudise Kaja Kallase tagaotsitavaks kuulutamisest Venemaa siseministeeriumi poolt ja lisas, et «oma teenitud palga Kallas saab, see on kindel». All mitukümmend meeldimist ja eesti mehe lubadus: «Oleks võimalusi, annaks ta isiklikult sinna välja.»