UKU LEMBER USA börsi langus – kas aeg investeerida või põgeneda?

Trumpi teise ametiaja firmamärgiks on saanud jänesehaagid – üles-alla käivad tollid, tülid ja leppimised liitlastega, flirt diktaatoritega jne –, mis kõik on üle maailma kasvatanud ebakindlust ja teadmatust. Turud liiguvad järsult, näiliselt olenevalt sellest, kumma jalaga Trump või Musk hommikul voodist välja astusid.

Professionaalsete investorite keeles on kasvanud riskipreemia. Inimkeeli tähendab see, et teadmatuse korvamiseks nõuavad investorid kõrgemat tootlust – ehk nad on valmis sama investeeringu eest maksma vähem, mis on üleüldised aktsiahinnad alla surunud. Turuliikumised on tavaline osa pikaajalisest investeerimisest ning ei tohiks investoreid ehmatada.