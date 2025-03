TÕNIS SAARTS Räsitud oravapartei sõit valitsuse remondiga alles algab

Valitsusse jäänud parteide Reformierakonna ja Eesti 200 avaldusi jälgides näib, et Eesti on sisenemas justkui uude «kuldsesse paremajastusse». Kõik seni sotside laotud «paisu» taha pidama jäänud head asjad päästetakse nüüd ühekorraga valla: bürokraatia väheneb, majanduskasvuks tekib üleöö soodsam pinnas, ettevõttesõbralikkus tõuseb taas au sisse, riigikaitsesse investeeritakse võimsalt, maksud langevad, tuumajaam tuleb… Tähelepanelik poliitikavaatleja ei tohiks end sellest retoorikast muidugi petta lasta.

Peaminister ja valitsuse juhtpartei on ju ikka need samad. Niisamuti ei tohiks ka Reformierakonna tipud arvata, et SDE väljaviskamise taktikaliselt osava liigutusega on leitud võti oravapartei ees seisvate suurte probleemide ja väljakutsete lahendamiseks. Ei ole!