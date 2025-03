Vene füürer allkirjastas neljapäeval dekreedi, millega kästakse okupeeritud Ukraina aladel «ebaseaduslikult» elavatel ukrainlastel 10. septembriks kas lahkuda või «reguleerida oma õiguslikku staatust». See on üksnes järjekordne põhjus ebaseaduslikult rajatud objekti ümberkolimiseks Toompeal olevalt aukohalt kuhugi mujale, väljapoole Tallinna vanalinna siluetti, mida see mürakas juba viie põlvkonna jooksul on reostanud, kirjutab Jaanus Nurmoja.