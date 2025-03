AIVAR VILBRE Kes räägib pensionirallist, ei saa aru lihtsast tõest

Aga teisalt on kurb, et pärast kõiki maksutõuse, mis otse või läbi ettevõtluse kaudselt on kõigi inimeste kaela settinud, hindu tõstnud, kulusid suurendanud, sissetulekut kärpinud või vähemalt selle kasvu pidurdanud, ihutakse ikka veel hammast ka selle nõrgema osa elanikkonna sissetulekute peale. Igaks juhuks kordan üle, tuletan meelde, et pensionid reageerivad inflatsioonile ja palgarallile pea aastase viitega!