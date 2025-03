Mart Saarma, Indrek Tammeaid. Eesti teadus- ja arendustegevuse kolm murelast

Kriisides ja keset suuri katsumusi on alati hea vaadata naabrite tegusid. Sarnaselt Eestiga seisab mitmete probleemide ees ka Soome, kus tootluse kasv on samuti olnud aeglane. Lihtsaid lahendusi ei ole, siiski on märkimisväärne Soome ühiskonna laiapõhjaline toetus TAI tegevusele kriisidest väljumisel. Riiklik rakendusuuringute keskus asutati jaanuaris 1942, keset Jätkusõda. 1990. aastate suure majanduskriisi ajal, kui eelarvekärpeid tehti ennekuulmatus mahus, lisati TAI investeeringuid – luues sellega vundamendi 2000ndate mitmetele edulugudele. Ka tänavuses riigieelarves suurendati keset üldisemat kokkuhoiupoliitikat TAI kulusid 13,8 protsenti. Võrreldes mullusega on see 346 miljonit eurot (mln) lisaraha, seejuures on ülikoolide TAI tegevuse lisarahastus 162 mln.