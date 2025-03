ERKKI BAHOVSKI Kui palju on Donald Trump valmis uskuma Vladimir Putinit?

Briti viimane Hongkongi kuberner ja aastail 1999–2004 Euroopa Komisjoni välisasjade volinik (teatud mõttes Kaja Kallase eelkäija) Chris Patten kirjutab oma mälestustes «Not Quite the Diplomat. Home Truths About World Affairs», kuidas ta kohtus 1999. aastal toonase Vene peaministri kohusetäitja Vladimir Putiniga. Jutt käis teisest Tšetšeenia sõjast ja suurtest inimohvritest Groznõi turul, kus uudisteagentuurid olid raporteerinud mitmetest plahvatustest. Putini väitel olid süüdi selles tšetšeenid, ehkki selleks ajaks oli teada, et plahvatuste taga olid Vene enda relvajõud.