RAINER SAKS Vene sõjablogijad hammustasid läbi Ukraina kavala ründetaktika

Ühendkuningriigi luure hinnangul on Vene armee kogu sõja vältel kokku kaotanud langenute ja raskelt haavatutena 900 tuhat sõdurit, kellest hukkunud on 250 tuhat. Ukraina kindralstaabi avaldatud üldandmed langevad selle hinnanguga kokku, kuid ukrainlaste teated ei too eraldi välja langenud sõdurite arvu.