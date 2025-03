Tänavu 28. veebruarist kuni 29. märtsini kestab moslemitel paastukuu rama­daan, mil päikesetõusust loojanguni, kuni valget lõnga saab veel eristada mustast, loobutakse toidust, joogist, mõnuainetest ja seksuaalsuhetest. Paastu eesmärk on puhastada keha ning täita see vagaduse ja õiglustundega. Koraani kirjakoht ütleb: «Oo teie usklikud, paast on ette nähtud teile nagu neilegi, kes olid enne teid, et te õpiksite end talitsema.» – 2:183.