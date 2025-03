AK KIRJANDUSKOOL Viivi Luige saabumine ehk Imelapse ilmutused

Toona, nõukogude, resp sõjajärgsel Vene ajal saatis käsikirja jõudmist raamatuni pikk ja vaevaline tee. «Pilvede püha» luuletused on enamikus kirjutatud aastatel 1962–1963, kui poetess oli 16–17-aastane. Teismelisi eluaastaid lõpetav Luik otsib alles oma käekirja, ent kriitikud on juba üsna üksmeelsed: nii nagu Mati Unt proosas, nii on Viivi Luik luules imelaps mitte ülima nooruse, vaid erakordse andekuse tõttu.