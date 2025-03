Tiit Kärner Kodanikuks olemise sisu on lojaalsusevanne rahvusriigile

Äsja avalikustati Balti Uuringute Instituudi uurimus määratlemata kodakondsusega isikute kohta. Leiti, et neid on ligi 60 000 ehk umbes kuus protsenti Eesti elanikest. Neist igast viiest neli on valmis Eesti kodanikuks hakkama, juhul kui neile sellist võimalust pakutakse, igast kolmest kaks pidasid võimalikuks, et nad on ka ise millalgi valmis selles suunas mingeid samme astuma. See sõnum, mis tõotab Eesti kodakondsusega isikute arvu kiiret kasvu, valmistab kindlasti rõõmu neile, kes on arvamusel, et kiire integratsioon (lõimumine) on kõige pakilisem Eesti riigi ees seisev ülesanne.