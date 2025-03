JUHTKIRI Uut kaitseministrit oodates

Viimased nädalad on Eesti jaoks eksistentsiaalse julgeolekuküsimuse tõstnud uuesti sündmuste keskmesse. Nagu déjà vu mõjusid kaitseministeeriumi ekskantsleri Kusti Salmi ja kaitseväe eelmise juhataja Martin Heremi kriitika relvahangetega venitamise kohta. Eelmise aasta kevadel suutsid just nemad ühiskonnas nihutada raskuspunkte nii, et me kõik saime aru Eesti agressiivsest kaitsestrateegiast ja äärmisest hädavajadusest kiiresti relvastuda. Ning ühiskonna valmisolek ohverdusteks julgeoleku nimel aitas valitsusel jõuda otsusteni puudu oleva raha leidmiseks.