Sel nädalal kirjutas tuntud Ameerika majandusleht WSJ , et isegi noored inimesed langevad õngitsuskirjade ohvriks, kuigi nad on peaaegu sünnist saadik olnud digivahendite kasutajad ja peaksid oskama igasugu pettusi läbi näha.

Põhjuseks on hirm «jääda rongist maha» ehk FOMO (ingl fear of missing out). Paljud on lakkamatult somes (sotsiaalmeedias). Kõige kohta, mis juhtub, tuleb teavitus ning igaüks soovib olla kursis uue popi trendiga ja mitte magada maha olulist sündmust. Petturid kasutavad seda ära: saadavad kiireloomulisi, ahvatlevaid sõnumeid – võltsitud kingitusi, eksklusiivseid pakkumisi või kutseid. Selleks kasutatakse tehisaru algoritme, mis võimendavad impulsiivset käitumist.