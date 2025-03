Tapa ujula projekti kiireloomulisus ja rahastusotsused langevad kokku faktiga, et kaitseminister Hanno Pevkur (RE) kandideeris 2023. aastal riigikogusse just Lääne-Virumaal, kuhu kuulub ka Tapa vald. Fotol Kunda ujula, foto on illustratiivne.

Kui Tapa vallavolikogu otsustas, et piirkonda on vaja uhket ujulat, siis unistuste lennukõrgus ületas kõik mõistlikkuse piirid. See ei ole pelgalt bassein – see on justkui Eesti oma Atlantis, ainult et seekord ei mattu müütiline linn mitte ookeani, vaid maksumaksja rahakotti, kirjutab Tapa volikogu liige Heiki Hallik Tapa valla opositsionääride ja elanike nimel.