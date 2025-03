ANDREI KUZITŠKIN Vene ühiskonna domineeriv meeleolu: tahame rahu ja olla võitjad

Paradoksaalsel kombel osutusid kõige aktiivsemateks rahupooldajateks lojalistid, kes toetavad täielikult Putini poliitikat. Nende seisukoht oli motiveeritud soovist lõpetada inimeste hukkumine sõjas. Seejuures ei paku lojalistid projekti tulevaseks rahuks Ukrainaga, delegeerides Putinile õiguse ise otsustada, millal ja millistel tingimustel Ukrainaga rahu sõlmida. Kuid 80 protsenti rahupooldajatest on kategooriliselt territoriaalsete järeleandmiste vastu. Need meeleolud on tingitud asjaolust, et 75 protsenti venemaalastest on täiesti kindlad, et Venemaa võidab sõja, seega peaks ta dikteerima ka niisugused rahutingimused, mis meenutaksid avalikkuse jaoks rohkem Kiievi kapituleerumist. Rohkem kui 80 protsenti vastanutest sooviksid näha venekeelse elanikkonna õiguste tagamist ja Vene Õigeusu Kiriku staatuse kaitset Ukrainas. Vene propaganda kujundatud narratiivi, et nn erioperatsiooni peamine eesmärk on kaasmaalaste kaitse, ei ole kolme sõja-aasta jooksul parandatud ega kõrvale heidetud.