KRISTJAN JÄRVAN Mina peaministrina oleksin väga mures kolme suure probleemi pärast

Eesti viimaste aastate poliitiline juhtimine on kahjuks kujunenud eesmärgistamata palaganiks, mida on saatnud seest õõnsad loosungid. Kindlad käed, jõhkrad kärped, huultelt lugemine ja pikk plaan on vaid mõned märksõnad, mis peegeldavad dissonantsi liberaalsete erakondade sõnade ning tehtud töö vahel. Tänane valitsuskriis, kus üritatakse veeretada süüd üksteise kollegiaalse saamatuse osas, on järjekordne etteaste ammu mannetuks muutunud maksufestivalil.