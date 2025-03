President Trumpi eriesindaja Witkoff teatas, et relvarahu lepingut on oodata juba mõne nädala jooksul. Eriesindajale tundub, et presidentide telefonivestluse ajal lepiti kokku mingi protsess relvarahu kokkuleppe saavutamiseks. Ta avaldas ühtlasi arvamust, et presidentide vahetu kohtumine on tõenäoline ning et vaherahu allakirjutamise korral võidakse kaotada Venemaa-vastased sanktsioonid.

Kas see on kohmakas katse meelitada Venemaad pidama edasist läbirääkimiste protsessi, või on tegemist lihtsalt sooviga näidata USA presidenti meedias edukana, ei ole niivõrd oluline. Tähtis on see, et USA esindaja poolt antakse Venemaale võimalus täiendada oma positsiooni – lihtsalt niisama, mitte millegi eest – nõudmisega eemaldada kõik sanktsioonid enne, kui nad ise on midagi omalt poolt teinud.