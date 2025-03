ENE KALLAS Kui tee on püsti ees ja tagasiteed pole

Peaaegu täiuslikust hommikust saab tihtilugu peaaegu talumatu päev. Kui saad aru, et igapäevane töö väsitab rohkem, kui asi väärt on. Vahet ei ole, kas seda on palju või vähe. Oled väsinud pea esimesest tööaja hetkest. Nii väsinud, et tahaks tagasi voodisse, ja sealt enam mitte kunagi tõusta. Aga kohusetunne ei lase. Nii tiksudki tööpäeva lõpuni, lahendad väikesi probleeme, naerad ja lõõbid koos kolleegidega, sööd, teed igapäevaseid harjutusi, ei jäta midagi juhuse hooleks. Ja püüad end kõik aeg veenda, et see on ok. Samal ajal teades, et kui see on elu, siis «kas kaks ühe hinnaga saaks».