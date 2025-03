MAARJA PILD-FREIBERG Eesti riigi järjekordne tubli samm jälgimisühiskonna poole

Alustame isemõõtvast politseisõidukist, mis liiklusrikkumisi fikseerib ning trahviteated infosüsteemi edastab. Tuleviku sõiduk peaks mõõtma kiirust, aga juttu on olnud ka kõrvaliste tegevuste fikseerimisest, nagu näiteks turvavöö lahti olek ja foori punase tule alt läbi sõitmine. Viidatu tähendab, et isemõõtval politseiautol peavad olema ka teatud sorti kaamerad. See aga tähendab, et automatiseeritud trahvimasinast politseisõiduk salvestab kõike, mis tema teele jääb. Ehk peaasjalikult jääb vaatevälja ka kõigi seadust mitte rikkuvate inimeste tegevus. Liiklussüüteod on reeglina pisirikkumised ning seega täisvõimsusel jälgimisseadmega selliste rikkumiste eest automaatne karistamine paistab rohkem kirvega kure püüdmine. Tavaliikleja õigus olla jäetud riigi poolt rahule ei kaalu ega saagi kaaluda üles mõne täiendava liiklushuligaani fikseerimist. Vahendeid liikluspättide tabamiseks on ka teisi.