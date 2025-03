Sten Martin Kabrits Trump toob kaasa tuumademokraatiate tõusu

President Trumpi tehingupõhine «jõupositsioonilt kauplemine» on paljudes eurooplastes kostavale toonud agoonia kõlaga möirge. Kasvav isolatsionism Ühendriikides ning Trumpi «Ameerika ennekõike»​ poliitika on liimist lahti raputanud seni valitsenud unipolaarse maailmakorra ning julgeolekuraamistiku. Viimase aja administratsioonide eesmärk on olnud koondada Ühendriikide kaitsevõimekus seniste liitlaste asemel liberaalse demokraatia ülemvõimu ohustavale Hiinale.