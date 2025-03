KATRI RAIK Me ei vaja Narva lihtsalt eesti keelt rääkivat õpetajat

Ei ole ju kellelegi üllatus, et õpetajal on lihtsam 45 minutit ise rääkida, kui koolipingis istuvatelt tibudelt sõna kätte saada. Eestikeelne on aga see ainetund, kus eesti keeles räägib nii õpetaja kui õpilane. Kõrvalt vaadates tundub, et õpetajaid on ju õpetatud küll ja selgitatud, mis on lõimitud aine- ja keeleõpe, aga koolitundi ei tarvitse väikesed ja lihtsad nipid jõuda. Näiteks on üks pääsetee rääkivad seinad, kus on üles riputatud abimees, kuidas öelda: täna on üheksateistkümnes märts. Üllatav, aga mitte kõigi klasside seinad ei «räägi».