JUHTKIRI Miin Pevkuri istumise all

Eesti ühines Ottawa konventsiooniga 2004. aastal ning toona oli maailmas moes rääkida nn ajaloo lõpust: et suur sõda pole enam tõenäoline ning et regionaalkonfliktid on pigem «humaansed täppisoperatsioonid», nagu oli olnud äsjane NATO operatsioon Jugoslaavia Liitvabariigi vastu, vältimaks etnilist puhastust Kosovos.

Ukraina sõda on veenvalt tõestanud, et Francis Fukuyama eksis oma «ajaloo lõpu» jutuga. Sõja viimased aastad on näidanud positsioonisõja tähtsust, nagu see oli Esimeses maailmasõjas. Valdava enamiku okupeeritud maast haaras Vene Föderatsioon sõja esimestel nädalatel ning valdava osa edukatest vastuoperatsioonidest (välja arvatud Kurski operatsioon) korraldas Ukraina sõja esimesel aastal. Järgnenud on kurnav positsioonisõda, kus mängivad olulist rolli miiniväljad ja droonid.