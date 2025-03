Javad Keypour Energiapoliitika – kas taastuv tormamine või riskantne hasartmäng?

Kriitikud ekspertringkondadest ja opositsioonierakondadest väidavad, et valitsuse energiapoliitika on ebamõistlik, kuna tugineb liialt taastuvenergiale, eelkõige meretuulele. Samal ajal jätab strateegia tähelepanuta vajalikud salvestus- ja juhitavad võimsused ning võrgu uuendamise, mis on olulised taastuvenergia katkendlikkuse tasakaalustamiseks ja hädavajalikud meetmed varustuskindluse tagamiseks. Vastased süüdistavad valitsust «rohelises ideoloogias», mille sihiks on ELi ambitsioonikate süsinikdioksiidiheidete vähendamise eesmärkide täitmine, mitte tasakaalustatud hinnangute tegemine. Nad väidavad, et niisugune poliitika koormab tarbijaid liialt, tuues muu hulgas kaasa energiahindade tõusu riski.