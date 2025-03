Kliimamuutus on meie suurim mure, kuna see mõjutab kõiki eluvaldkondi: tervist, majandust, looduskeskkonda ja ühiskondlikku stabiilsust jne. Selle mõju on ulatuslik ja paljuski pöördumatu, ohustades nii praeguseid kui ka tulevasi põlvkondi.