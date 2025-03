PEETER KOPPEL Vabandust, kliimamuutus pole meie suurim mure

Aastaid on meile räägitud, et kliimamuutus on meie aja suurim kriis. Eksistentsiaalne oht, mis nõuab kohest ja radikaalset tegutsemist. Vastasel korral jäävat tulevased põlvkonnad kannatama keset viljatut ja kõrbenud maad, viibutades meie tänase tegevusetuse peale jõuetult rusikat.

Mul ei ole põhjust arvata, et see üldjoontes nii ei ole. Küll on aja jooksul tekkinud mul küsimusi selle eelmainitud radikaalse tegutsemise meetodite suhtes. Samuti selle suhtes, kas mitte pole tegemist olukorraga, kus päris probleem on muutunud mh moekaks kinnisideeks, mis on varjutanud teised probleemid. Täna paistabki, et kliimamuutus on teatud osa vaba maailma jaoks nihkumas prioriteetide nimekirjas tunduvalt allapoole.