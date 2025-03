MIKK SALU Riigikohtu otsus näitab hiiliva tsensuuri tulemist

Riigikohtu kahe nädala tagune otsus õigeks mõista 2023. aasta novembris plakatiga «Jõest mereni» Palestiina toetuseks meelt avaldanud naisterahvas on suuna mõttes õige. See tähendab, et sellega kaitsti sõnavabadust ja see on loomulikult hea. Aga viis, kuidas kohus pidi interpreteerima seadust, on erakordselt problemaatiline ja toob kaasa hiiliva tsensuuri. Süü ei ole kohtul, vaid seadust solkinud riigikogul.