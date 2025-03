«Ilma naljata! Pulleritsu-vanune saab aru, mis on [raadio]saade ja alla 40-aastased, mis on podcast. Aga mul on palju sõpru, kes ainult podcast'e kuulavad,» ütleb paljuski teletaustaga ajakirjanik ja produtsent Mart Normet oma taskuhäälingu tutvustuseks.