Tõnis Lukas Laulu- ja tantsupeo tulevik vajab seadusega kindlustamist

Eesti laulu- ja tantsupidude traditsioon on järjepideva eestikeelse haridussüsteemi kõrval üks pikaajalisemaid eesti rahvusliku identiteedi kandjaid. See tugineb üldlaulupidudele ja nendega hiljem liidetud tantsupidudele, mis omakorda on saanud toitu ühel juhul eestlaste laulutraditsiooni erinevatest allikatest, näiteks vaimulikest lauludest, regilaulust jm ning teisalt paikkondlikule pärimustantsule tuginevast rahvatantsust. See kõik omakorda on olnud inspiratsiooniks ka Eestis laialdase muusika- ja tantsuhariduse kandepinna tekkimisele. Muusika ja liikumisega tegelemine on tasakaalus isiksuse kujunemise ja arengu oluline soodustaja. Laulu- ja tantsupidude liikumine ühendab kogu rahva, süvendab kaitsetahet. Peod sündmustena elavdavad ka muid eluvaldkondi, näiteks turismimajandust. See kõik kokku moodustab suure osa eesti rahva loost, eestluse elujõust, mida tuleb hoida ja edasi luua.